Mobiele biebbus krijgt ontheffing in Schijndel

De gemeente Meierijstad heeft een ontheffing verleend voor de mobiele biebbus De Leeslijn. Vanaf 1 januari 2027 tot en met 31 december 2032 staat deze elke donderdagochtend bij Eerdsebaan 1 in Schijndel.

Gevonden voor jou

De mobiele biebbus biedt inwoners van Wijbosch en omgeving de mogelijkheid om boeken te lenen en terug te brengen. Het initiatief is bedoeld om het lezen te stimuleren en toegankelijker te maken voor de buurt. De locatie aan de Eerdsebaan 1 in Schijndel is gekozen vanwege de centrale ligging.