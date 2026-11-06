Advertentie
Kunststof kozijnen vervangen houten kozijnen in Zevenbergen
In Zevenbergen zijn houten kozijnen vervangen door kunststof exemplaren aan de voor- en zijgevel van een woning. De gemeente Moerdijk heeft hiervoor een omgevingsvergunning verleend.
De woning aan Hoogmade 1 heeft een nieuwe uitstraling gekregen door de vervanging van de kozijnen. Kunststof kozijnen zijn onderhoudsvriendelijk en gaan lang mee, wat vaak een reden is voor huiseigenaren om hiervoor te kiezen.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie