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Kunststof kozijnen vervangen houten kozijnen in Zevenbergen

In Zevenbergen zijn houten kozijnen vervangen door kunststof exemplaren aan de voor- en zijgevel van een woning. De gemeente Moerdijk heeft hiervoor een omgevingsvergunning verleend.

Gevonden voor jou

De woning aan Hoogmade 1 heeft een nieuwe uitstraling gekregen door de vervanging van de kozijnen. Kunststof kozijnen zijn onderhoudsvriendelijk en gaan lang mee, wat vaak een reden is voor huiseigenaren om hiervoor te kiezen.

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