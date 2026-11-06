Eerste energiehub gestart op Dintelmond in Moerdijk

Vier bedrijven op bedrijventerrein Dintelmond in Moerdijk hebben een energiehub gestart. Zij delen hun stroomcapaciteit om ruimte te maken op het volle elektriciteitsnet. Op 5 november is hiervoor een overeenkomst getekend.

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Het volle elektriciteitsnet zorgt op veel plekken voor problemen bij bedrijven die willen groeien of verduurzamen. Op bedrijventerrein Dintelmond in de gemeente Moerdijk hebben vier bedrijven een oplossing gevonden door hun stroomcapaciteit gezamenlijk te benutten. Het gaat om Oiltrade BV, Navigator Nutrition BV, De Jongh Pipe Systems BV en ArcelorMittal.

De samenwerking begon ruim twee jaar geleden tijdens een bijeenkomst over netcongestie, georganiseerd door de gemeente Moerdijk. Op 5 november is een groepstransportovereenkomst ondertekend door het REC Dintelmond en Enexis. Het REC Dintelmond vertegenwoordigt de vier bedrijven. Daarmee is de eerste energiehub in Moerdijk een feit.

Slim stroomgebruik

Door samen te werken kunnen de bedrijven hun stroom slimmer verdelen. Niet alle bedrijven hebben op hetzelfde moment veel elektriciteit nodig, waardoor de beschikbare capaciteit beter wordt benut. Dit zorgt voor meer ruimte op het bestaande stroomnet en maakt groei en verduurzaming mogelijk.

De provincie Noord-Brabant ondersteunt de ontwikkeling van energiehubs, zoals deze. Dit is pas de tweede energiehub in Brabant. Het initiatief laat zien dat samenwerking kansen biedt waar het volle stroomnet grenzen stelt.

Belangrijk voor de toekomst

De energiehub op Dintelmond is niet alleen van belang voor de deelnemende bedrijven, maar ook voor de bredere energietransitie. Door slimmer om te gaan met beschikbare stroom ontstaat er ruimte voor economische groei en verduurzaming. De aanpak kan dienen als voorbeeld voor andere regio’s met een overbelast elektriciteitsnet.