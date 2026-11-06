Dakkapelvergunning verleend voor woning in Deurne

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan de Vliersingel 67. Het besluit is genomen op 4 november 2026.

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Het gaat om een vergunning voor een bouwactiviteit binnen het omgevingsplan. Het besluit en de bijbehorende stukken zijn beschikbaar voor inzage. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om eventueel bezwaar te maken tegen het besluit.