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Bedrijfsruimte in Liessel krijgt verdiepingsvloer

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor het maken van een verdiepingsvloer in een bedrijfsruimte aan de Willige Laagt in Liessel.

Gevonden voor jou

Het gaat om een bouwactiviteit waarbij de vloer technisch wordt aangelegd. De vergunning is op 4 november 2026 goedgekeurd. Het besluit en de bijbehorende stukken zijn beschikbaar voor inzage via de gemeente.

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