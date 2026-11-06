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Tijdelijke woonunit toegestaan tijdens verbouwing in Liessel
De gemeente Deurne heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit op Binnenweg 7 in Liessel. Dit gebeurt tijdens de verbouwing van de woning op die locatie.
Het gaat om een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat er gebouwd wordt buiten de bestaande regels van het omgevingsplan. De vergunning is op 4 november verleend. De tijdelijke woonunit mag worden gebruikt terwijl de woning wordt verbouwd.
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