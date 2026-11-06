Tijdelijke woonunit toegestaan tijdens verbouwing in Liessel

De gemeente Deurne heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit op Binnenweg 7 in Liessel. Dit gebeurt tijdens de verbouwing van de woning op die locatie.

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Het gaat om een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat er gebouwd wordt buiten de bestaande regels van het omgevingsplan. De vergunning is op 4 november verleend. De tijdelijke woonunit mag worden gebruikt terwijl de woning wordt verbouwd.