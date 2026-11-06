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Vergunning verleend voor herbouwen rijwoningen in Deurne
De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor het herbouwen van vier afgebrande rijwoningen aan de Maassingel. Het besluit is genomen op 4 november.
Het gaat om de woningen op de adressen Maassingel 83, 85, 87 en 89. Deze huizen worden opnieuw gebouwd na een eerdere brand. De vergunning is verleend voor de bouwactiviteit volgens het omgevingsplan.
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