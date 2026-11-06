Ravage bij juwelier in Best na snelle inbraak: 'We zijn geschrokken'

Juwelier Van Stegeren in Best is donderdagnacht opgeschrikt door een inbraak. Rond half vijf waren inbrekers in de zaak. Even later gingen ze er snel vandoor. Bij de ingang lag het bezaaid met glasscherven. De zaak is de komende dagen dicht. “We zijn geschrokken”, zegt de eigenaresse.

De zaak zit in een winkelcentrum in het centrum van Best. Daar zijn ze vrijdagochtend druk bezig de boel te herstellen. “Drie mensen hebben de inbraak gepleegd. Zij waren ook snel weg”, vertelt ze. Over de buit wil ze niets kwijt.

Krikken voor de deur De inbrekers hebben een ravage aangericht, zo is te zien op een foto op Instagram. Het lijkt erop dat de dieven hun gereedschap hebben laten liggen: voor de deur liggen twee krikken.

De eigenaresse vindt het allerbelangrijkste dat er niemand gewond is. “We zijn ook blij dat er geen persoonlijke spullen geraakt zijn.” Daarmee bedoelt ze onder meer sieraden van klanten die ter reparatie in de zaak waren.

Dinsdag weer open

De juwelier verwacht dat de zaak dinsdag weer opengaat.

Een politiewoordvoerder laat weten dat er niemand is aangehouden en dat het onderzoek in volle gang is. "Er zijn sieraden buitgemaakt, maar details daarover delen we niet."