Na hack ook back-ups weg: Xander verloor bedrijf, huis en huwelijk

Xander Koppelmans verloor door een cyberaanval vrijwel alles wat hij had opgebouwd met zijn reclamebureau. Zijn bedrijf ging failliet, en ook zijn huis en zijn huwelijk raakte hij kwijt. De ondernemer uit Breda schreef er een boek over en presenteert dat vrijdagmiddag.

Lav Lukač Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Hij weet het nog precies: “Een donderdag, om half elf ‘s ochtends.” Xander stapt zijn bedrijf binnen, waar reclames voor tv worden gemaakt voor onder meer Albert Heijn. Het bedrijf bestaat dan 25 jaar. “Het was gewoon een werkdag zoals alle andere. Totdat ik zag dat alles weg was.” “We zien op de servers onze mappenstructuur met video’s verdwijnen.” Op dat moment heeft het bedrijf 1200 klanten. “De mappen verdwenen één voor één. Mij werd verteld dat ik gehackt was.” Eerst moest hij nog lachen. “Ik ben gehackt? Ik heb geen staatsgeheimen, en ik heb niet veel geld. Maar dat zegt iedere ondernemer.” Wie er precies achter de hack zit, weet hij nog steeds niet. “De hack kwam uit China, maar wie de opdracht heeft gegeven, weet ik niet.”

Cybercrime kost miljarden Cybercriminaliteit kost Nederlandse bedrijven en overheden volgens cijfers van het CBS jaarlijks zo’n tien miljard euro, en juist het mkb is een geliefd doelwit. Toch onderschat een groot deel van het mkb dat risico: onderzoek in opdracht van Interpolis laat zien dat vier op de tien ondernemers denken dat hun bedrijf niet interessant genoeg is voor criminelen.

Gelukkig had Xander een back-up. “Toen we die de volgende ochtend wilden terugzetten, kwamen we erachter dat die ook vernietigd was. Toen zakte de grond onder mijn voeten vandaan.”

“Als een schip in brand staat, kan de kapitein niet ziek in bed liggen.”

Op dat moment besefte de ondernemer het. “Ik heb echt een vreselijk groot probleem. Je hebt heel veel deadlines om tv-commercials te leveren. We hadden de back-ups moeten controleren.”

Alle klanten moesten het slechte nieuws horen. “We moesten alles opnieuw filmen, fotograferen en monteren. Van mijn eigen geld.” De schade was 250.000 euro. Maar dat was pas het begin. Zijn mensen werkten dag en nacht. “Werknemers werden ziek, en door die uitval kwam er nog meer druk op andere medewerkers. Mensen begonnen ontslag te nemen.”

“Ondernemers zijn vaak naïef.”

De klap op de vuurpijl kwam toen Xander zelf uitviel. “Ik kreeg een burn-out. Maar ja, als een schip in brand staat, kan de kapitein niet ziek in bed liggen. Dat voelde vreselijk.” Hij lag drie maanden in dat bed. “Toen ik terugkwam, moest ik mijn faillissement aanvragen. De schade was anderhalf miljoen euro. Toen gingen alle lichten uit”, zegt hij stilletjes. “Het pand werd verkocht en mijn huis ook meteen. Mijn huwelijk ging ook kapot. En ik zwierf rond in mijn bestelbus, van vriend naar vriend. Ik kan je vertellen: als mens word je er niet gezelliger van.” Bij cyberaanvallen gaat het bijna altijd over de technische en economische kant. Daarom vindt Xander het juist belangrijk om te vertellen wat je normaal niet hoort. Hij geeft er lezingen over bij ING, Ahold en de politie. Vrijdagmiddag presenteert hij zijn boek Wat kan ons nog gebeuren? “Daar ben ik echt heel erg gespannen voor. Veel oud-werknemers zullen er zijn. Velen heb ik niet meer gezien sinds het faillissement. Het ging niet alleen mij aan. Zij zijn ook de dupe geweest, en het was mijn verantwoordelijkheid”, beseft hij maar al te goed. “Iedereen heeft zijn rijbewijs. Maar haal ook je digitale rijbewijs”, raadt Xander aan. “Ondernemers zijn vaak naïef. Er zijn online trainingen waar je kunt leren hoe dit werkt en hoe je je ertegen kunt verdedigen. Maar dan moet je het wel doen.”