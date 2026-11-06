Gedicht Ode Aan Oirschot siert gevel in het dorp

Het gedicht ‘Ode Aan Oirschot’ van voormalig dorpsdichter Roel Timmers is vanaf nu te lezen op de zijgevel van de SmaakeRij, een pand in het centrum van Oirschot. Het gedicht is een blijvende herinnering aan zijn rol als eerste dorpsdichter van de gemeente.

Gevonden voor jou

Roel Timmers vervulde in 2024 en 2025 de rol van dorpsdichter in Oirschot. Om hem te bedanken voor zijn bijdrage heeft de gemeente zijn laatste gedicht, ‘Ode Aan Oirschot’, een prominente plek gegeven op de zijgevel van de SmaakeRij. Dit pand was voorheen bekend als Hotel de Kroon en ligt in het hart van Oirschot.

Het gedicht beschrijft bekende plekken en de gastvrije sfeer van Oirschot. Inwoners en bezoekers van het dorp kunnen het gedicht nu bewonderen tijdens een wandeling door het centrum. De tekst verwijst onder meer naar de Basiliek, De Beurs en Brouwerij, en benadrukt de warmte van de dorpsgemeenschap.

Blijvende herinnering

De gemeente wilde met deze blijvende herinnering de bijdrage van Timmers aan Oirschot onderstrepen. Als eerste dorpsdichter heeft hij in zijn gedichten het karakter van het dorp en haar inwoners weten te vangen. Het gedicht op de gevel is een tastbare afsluiting van zijn periode als dorpsdichter.