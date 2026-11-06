Gratis webinar over gezond ouder worden

Op 17 november organiseert de GGD Hart van Brabant een gratis online webinar over gezond en prettig ouder worden. Het webinar biedt praktische tips en informatie over onderwerpen als gezondheid, wonen en sociale contacten.

Gevonden voor jou

Iedereen wordt ouder, maar niet iedereen denkt tijdig na over hoe dat proces eruitziet. Het webinar “Klaar voor later: stel ouder worden niet uit” helpt hierbij door handvatten te bieden voor een gezonde en sociale toekomst.

Het evenement vindt plaats op donderdag 17 november, van half acht tot half negen ’s avonds. De bijeenkomst is online en kosteloos, zodat iedereen gemakkelijk kan deelnemen.

Praktische tips en thema’s

De onderwerpen die aan bod komen zijn breed en praktisch: van gezond blijven en wonen tot het onderhouden van sociale contacten. Het doel is om deelnemers te ondersteunen bij het maken van keuzes die bijdragen aan een prettige oude dag.

Het webinar wordt georganiseerd door de GGD Hart van Brabant. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van de GGD.