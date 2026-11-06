Webinar over gezond ouder worden in Baarle-Nassau

Op 17 november organiseert de GGD Hart van Brabant een gratis online webinar over gezond ouder worden. Tijdens het webinar krijg je praktische tips over wonen, gezondheid en sociale contacten.

Gevonden voor jou

De GGD Hart van Brabant biedt een webinar aan met als thema 'Klaar voor later: stel ouder worden niet uit'. Het online evenement is bedoeld om mensen bewust te maken van keuzes die bijdragen aan een prettige en gezonde oude dag.

Het webinar richt zich op onderwerpen zoals hoe je fit blijft, prettig kunt wonen en verbonden blijft met anderen. Deze thema’s worden behandeld in een interactieve sessie van één uur.

Praktische informatie

Het webinar vindt plaats op donderdag 17 november van half acht tot half negen ’s avonds. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname en het evenement is volledig online.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van de GGD Hart van Brabant.