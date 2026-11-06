Gratis webinar over gezond ouder worden in Alphen-Chaam

Op 17 november organiseert de gemeente Alphen-Chaam een gratis online webinar over prettig en gezond ouder worden. Het evenement duurt één uur en biedt praktische tips over wonen, gezondheid en sociale contacten.

Gevonden voor jou

De gemeente Alphen-Chaam wil inwoners helpen bij het voorbereiden op ouder worden. Tijdens het webinar “Klaar voor later: stel ouder worden niet uit” komen verschillende onderwerpen aan bod. Denk aan hoe je fit blijft, prettig kunt wonen en sociale contacten onderhoudt.

Het webinar vindt plaats op 17 november van half acht tot half negen ’s avonds. Deelnemen is gratis en het evenement wordt volledig online georganiseerd. Inwoners kunnen zich aanmelden via de website van de GGD Hart van Brabant.

Met het initiatief wil de gemeente inwoners bewust maken van de keuzes die zij kunnen maken om ook op latere leeftijd prettig te leven. Het webinar biedt concrete handvatten en informatie om hier actief mee aan de slag te gaan.

Meer informatie over het webinar en aanmelden is te vinden via de website van de GGD Hart van Brabant.