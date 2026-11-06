Brabantse politiek wil geen elektrische bussen uit China meer op de weg
Bij toekomstige aanbestedingen voor het busvervoer in Brabant, moet de provincie als voorwaarde stellen dat er alleen nog elektrische bussen uit Europa mogen rijden. Dat wil een meerderheid van Provinciale Staten op initiatief van PRO. Die partij doet het voorstel vrijdag tijdens de behandeling van de begroting voor het komend jaar.
Nederlandse en Europese fabrikanten van elektrische bussen staan onder grote druk van bussen die China op de markt 'dumpt', volgens PRO. Chinese bedrijven ontvangen drie tot acht keer meer staatsteun dan westerse concurrenten. De import van goedkope Chinese auto's neemt de laatste jaren flink toe, tot onvrede van Europese fabrikanten.
Vorige maand bereikten de EU en China een akkoord om de Chinese export van hybride auto's met "miljoenen auto's in de komende vier jaar" af te laten nemen.
Ook zijn er al langer zorgen om een "killswitch" in Chinese bussen die momenteel in Brabant rijden. Daarmee zouden de voertuigen op afstand kunnen worden uitgeschakeld. Zowel vervoerder Arriva als de Chinese fabrikant gaven aan dat de zorgen dat dat echt gebeurt onterecht zijn.
Brabantse economie
Het verplicht aankopen van Europese bussen zou een stimulans zijn voor de Brabantse economie, vindt PRO. "Brabant heeft met VDL en Ebusco bussenbouwers die voor veel werkgelegenheid zorgen en in onze toekomstige mobiliteit kunnen voorzien."
"Verduurzamen gaat wat ons betreft hand in hand met versterken eigen economie", zegt PRO-fractievoorzitter Jade van der Linden. "Als we investeren in de mobiliteit van de toekomst, laten we dan ook investeren in onze eigen economie."
12 miljoen euro voor Ebusco
Deze week werd bekend dat Ebusco een injectie van 12 miljoen euro krijgt van aandeelhouders. Het bedrijf moest de uitbetaling van salarissen over oktober uitstellen door acute financiële problemen.
Als het juridisch niet lukt om Chinese bussen uit te sluiten, wil PRO dat het in ieder geval aantrekkelijk wordt gemaakt om Europese bussen in te kopen.
Provinciale Staten stemmen vrijdag over het voorstel.