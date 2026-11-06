Brabantse politiek wil geen elektrische bussen uit China meer op de weg

Bij toekomstige aanbestedingen voor het busvervoer in Brabant, moet de provincie als voorwaarde stellen dat er alleen nog elektrische bussen uit Europa mogen rijden. Dat wil een meerderheid van Provinciale Staten op initiatief van PRO. Die partij doet het voorstel vrijdag tijdens de behandeling van de begroting voor het komend jaar.

Rick Lemmens Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Nederlandse en Europese fabrikanten van elektrische bussen staan onder grote druk van bussen die China op de markt 'dumpt', volgens PRO. Chinese bedrijven ontvangen drie tot acht keer meer staatsteun dan westerse concurrenten. De import van goedkope Chinese auto's neemt de laatste jaren flink toe, tot onvrede van Europese fabrikanten. Vorige maand bereikten de EU en China een akkoord om de Chinese export van hybride auto's met "miljoenen auto's in de komende vier jaar" af te laten nemen. Ook zijn er al langer zorgen om een "killswitch" in Chinese bussen die momenteel in Brabant rijden. Daarmee zouden de voertuigen op afstand kunnen worden uitgeschakeld. Zowel vervoerder Arriva als de Chinese fabrikant gaven aan dat de zorgen dat dat echt gebeurt onterecht zijn.