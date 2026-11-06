Stroomstoring in Roosendaal, herstel verwacht rond drie uur

In Roosendaal is sinds tien voor elf vanochtend een stroomstoring. De netbeheerder verwacht dat de storing rond drie uur vanmiddag is opgelost.

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De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 4705 in Roosendaal. Het aantal getroffen adressen is nog onbekend. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheren van de kabels en leidingen in de regio, is bezig met herstelwerkzaamheden.