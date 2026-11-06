Plannen voor Bergeijk-Noord tijdens informatieavond

Op dinsdag 1 december 2026 organiseert de gemeente Bergeijk een informatieavond over de nieuwe woonwijk Bergeijk-Noord. Tijdens de bijeenkomst worden de plannen gepresenteerd en kunnen bezoekers hun ideeën delen.

Gevonden voor jou

Bergeijk groeit, en daarom is er behoefte aan een nieuwe woonwijk in het gebied Bergeijk-Noord. De gemeente organiseert hierover een informatieavond op dinsdag 1 december 2026 in de Kattendans aan de Eerselsedijk 4 in Bergeijk. De avond begint om zeven uur met een presentatie en duurt tot negen uur.

Tijdens de presentatie worden de opgave, ambities, locatie en het proces toegelicht. Ook worden drie denkrichtingen voor de ontwikkeling van Bergeijk-Noord gepresenteerd. Na de presentatie is er vanaf acht uur een informatiemarkt in de foyer, waar bezoekers in gesprek kunnen gaan met de gemeente en het projectteam.

Details bijeenkomst

De bijeenkomst is bedoeld om inwoners te informeren en hun ideeën te verzamelen voor de toekomst van Bergeijk-Noord. De inloop start om kwart voor zeven. De gemeente hoopt hiermee een breed draagvlak te creëren voor de plannen.

Meer informatie over de bijeenkomst en aanmelden kan via de website van de gemeente Bergeijk.