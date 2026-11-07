Stefan rijdt stijf van de drugs wandelaar (82) dood, twee jaar cel geëist
Een enorme klap maakte vorig jaar een einde aan het leven van de bijna 83-jarige Jos uit België. Tijdens een wandeltocht in het grensgebied bij Bergeijk werd hij aangereden door een auto en Jos overleed ter plekke. Justitie eiste vrijdag twee jaar cel tegen de bestuurder uit Eindhoven.
De 82-jarige Jos uit België was een fanatieke wandelaar en liep op 22 januari 2025 de Open Grenzentocht. En dat deed hij als voorbereiding op een nog veel langere tocht, de Dodentocht van maar liefst 100 kilometer. Zijn vrouw Maria liep niet mee, maar zat op een controlepost in de buurt van het ongeluk.
Toen Jos de Witrijt in het buitengebied van Bergeijk overstak, kwam de toen 29-jarige Stefan K. uit Eindhoven aangereden. Stefan remde pas nadat hij Jos had geraakte, stopte de auto ruim honderd meter verder en rende terug om te zien wat er was gebeurd.
Alles gebroken in zijn lijf
Jos was echter door de auto meegesleurd en was pal naast de auto in de berm beland, maar dat zag Stefan pas later. Jos had zo’n beetje alles gebroken in zijn lijf en overleed ter plekke.
In de rechtbank in Den Bosch zat Stefan K. vrijdag in tranen. Hij heeft dit nooit gewild, maar had er wel veel aan gedaan om zo’n ongeluk te veroorzaken, zo bleek. “Het was een zwarte periode in mijn leven”, gaf K. aan. Hij had enorm veel amfetamine en ghb in zijn bloed die ochtend om half tien toen het ongeluk gebeurde.
“Ik had ruzie met mijn vriendin en toen ik hoorde dat ze in het ziekenhuis lag, wilde ik er meteen heen”, legde hij de omstandigheden uit. In paniek scheurde Stefan over de Witrijt en kwam daar in botsing met de wandelende Jos.
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'Aanmerkelijk onvoorzichtig'
Volgens de officier van justitie deed Stefan heel veel fout en kan zijn rijgedrag als "aanmerkelijk onvoorzichtig" worden geduid. Hij reed ruim 80 kilometer per uur, zo blijkt uit onderzoek, waar je maar 60 mag, met een hoop drugs in zijn lijf.
Als Stefan zich aan de snelheid had gehouden, was Jos wel veilig aan de overkant gekomen, zo stelt de politie. Stefan zag hem niet, terwijl hij toch al secondenlang te zien moet zijn geweest op de kaarsrechte weg.
Volgens de officier lette Stefan totaal niet op. In de politieauto zat hij later ook te knikkebollen en te snurken na een nacht zonder slaap. Dat, de drugs en de snelheid leidden er volgens haar toe dat Stefan een celstraf verdient.
Ze eiste twee jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk en vijf jaar zonder rijbewijs. Bovendien moet Stefan een behandeling ondergaan voor zijn verslavingen, vond ze, want als Stefan drugs blijft gebruiken, blijft hij een gevaar op de weg.
Twee keer eerder aangehouden
Stefan bezwoer dat dit nooit meer voor gaat komen, maar dat moet hij wat de officier betreft nog wel bewijzen. Stefan werd voor de dodelijke aanrijding ook al twee keer aangehouden in zijn auto met enorme hoeveelheden drugs in zijn lijf. En na het ongeluk zat hij een jaar vast in Marokko vanwege drugs.
Stefan schreef een brief met excuses aan de nabestaanden van Jos. Die waren niet bij de zitting en gaven aan dat de straf voor hen er niet zoveel toe doet. Zij willen dat Stefan nooit meer in de fout gaat. “Het is aan jou”, lieten ze weten. “Zoek hulp en zorg dat er geen nieuwe slachtoffers vallen.”
De uitspraak in deze zaak is op 20 november.
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