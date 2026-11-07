Stefan rijdt stijf van de drugs wandelaar (82) dood, twee jaar cel geëist

Een enorme klap maakte vorig jaar een einde aan het leven van de bijna 83-jarige Jos uit België. Tijdens een wandeltocht in het grensgebied bij Bergeijk werd hij aangereden door een auto en Jos overleed ter plekke. Justitie eiste vrijdag twee jaar cel tegen de bestuurder uit Eindhoven.

De 82-jarige Jos uit België was een fanatieke wandelaar en liep op 22 januari 2025 de Open Grenzentocht. En dat deed hij als voorbereiding op een nog veel langere tocht, de Dodentocht van maar liefst 100 kilometer. Zijn vrouw Maria liep niet mee, maar zat op een controlepost in de buurt van het ongeluk.

Toen Jos de Witrijt in het buitengebied van Bergeijk overstak, kwam de toen 29-jarige Stefan K. uit Eindhoven aangereden. Stefan remde pas nadat hij Jos had geraakte, stopte de auto ruim honderd meter verder en rende terug om te zien wat er was gebeurd.

Alles gebroken in zijn lijf

Jos was echter door de auto meegesleurd en was pal naast de auto in de berm beland, maar dat zag Stefan pas later. Jos had zo’n beetje alles gebroken in zijn lijf en overleed ter plekke.

In de rechtbank in Den Bosch zat Stefan K. vrijdag in tranen. Hij heeft dit nooit gewild, maar had er wel veel aan gedaan om zo’n ongeluk te veroorzaken, zo bleek. “Het was een zwarte periode in mijn leven”, gaf K. aan. Hij had enorm veel amfetamine en ghb in zijn bloed die ochtend om half tien toen het ongeluk gebeurde.

“Ik had ruzie met mijn vriendin en toen ik hoorde dat ze in het ziekenhuis lag, wilde ik er meteen heen”, legde hij de omstandigheden uit. In paniek scheurde Stefan over de Witrijt en kwam daar in botsing met de wandelende Jos.