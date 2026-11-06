Expositie over huiselijk geweld in Geldrop en Mierlo

Van 20 november tot en met 6 december is in Geldrop en Mierlo de tentoonstelling ‘Wij doorbreken de cirkel van geweld’ te zien. De expositie toont portretten en verhalen van mensen die huiselijk geweld of kindermishandeling hebben meegemaakt.

Gevonden voor jou

De tentoonstelling is te bekijken in de Weeffabriek in Geldrop en Hof van Bethanië in Mierlo. Het doel van de expositie is om taboes rond huiselijk geweld en kindermishandeling te doorbreken. Het laat zien hoe geweld van generatie op generatie kan blijven bestaan en roept op om hierover het gesprek aan te gaan.

De expositie is samengesteld door Stichting Mind en bestaat uit indrukwekkende portretten en persoonlijke verhalen. Het geeft inzicht in de impact van geweld en moedigt bezoekers aan om niet weg te kijken, maar juist aandacht te besteden aan dit thema.

Opening op 20 november

Wethouder Mathil Sanders opent de expositie op 20 november om vier uur ’s middags in de Weeffabriek in Geldrop. De opening is toegankelijk voor inwoners, professionals, raadsleden, netwerkpartners en andere geïnteresseerden. Na de opening gaan verschillende professionals met elkaar in gesprek over huiselijk geweld en kindermishandeling.

De tentoonstelling is tot en met 6 december te bezoeken op de genoemde locaties in Geldrop en Mierlo.