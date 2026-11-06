Verkeerslichten Gijzenrooiseweg in Geldrop worden vervangen

De gemeente Geldrop-Mierlo vervangt in november en december twee verkeerslichten aan de Gijzenrooiseweg. Het gaat om de kruispunten met de Rielsedijk en de Laan van Tolkien. Weggebruikers moeten rekening houden met tijdelijke verkeersmaatregelen en hinder.

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De werkzaamheden starten maandag 9 november en worden in twee fasen uitgevoerd. Eerst is het kruispunt Gijzenrooiseweg–Rielsedijk aan de beurt. Hier wordt gewerkt tot en met maandag 23 november. Aansluitend volgt het kruispunt Gijzenrooiseweg–Laan van Tolkien, waar de werkzaamheden duren tot vrijdag 11 december.

Tijdens de werkzaamheden worden de bestaande verkeerslichten verwijderd en vervangen door nieuwe installaties. Ook worden nieuwe kabels, masten en detectielussen aangebracht. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, worden tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen.

Verkeershinder

De verkeerslichten op beide kruispunten worden tijdelijk buiten werking gesteld. Waar nodig worden tijdelijke verkeerslichten ingezet om het verkeer veilig te regelen. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd en worden gevraagd aanwijzingen ter plaatse op te volgen.