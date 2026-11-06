Gemeenteraad Heusden stelt begroting 2027 vast

De gemeenteraad van Heusden heeft de begroting voor 2027 vastgesteld. Tijdens de vergadering op 3 november stemden 25 raadsleden voor en vier tegen. Ook werden zeven moties aangenomen die verschillende onderwerpen behandelen.

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Op 3 november besprak de gemeenteraad van Heusden de plannen voor het komende jaar. Tijdens de jaarlijkse begrotingsvergadering werd vooruitgeblikt op 2027. De begroting werd met een ruime meerderheid goedgekeurd.

Naast de begroting stonden er ook moties op de agenda. Een motie is een voorstel waarmee de raad het college vraagt om bepaalde zaken te onderzoeken, uit te voeren of extra aandacht te geven. Zeven moties kregen voldoende steun.

Aangenomen moties

Onder de aangenomen voorstellen is een motie van meerdere partijen over jongerenwerk. Deze roept op tot een doelmatige inzet van middelen. Verder vraagt een motie van het CDA om schoolpleinen te vergroenen.

Andere onderwerpen die zijn behandeld, zijn onder meer het versterken van ontmoetingsplekken en het bevorderen van gezond opgroeien in de gemeente. Ook is aandacht gevraagd voor het onderhoud van wegen en de ontsluiting van de N267.

Een motie over het museum Gouverneurshuis kreeg eveneens steun. Deze richt zich op het bieden van perspectief en het oplossen van knelpunten in de toekomst.