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Stroomstoring in Veldhoven door graafschade

Aangepast

De stroomstoring in Veldhoven is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten sinds vanochtend zonder stroom door graafwerkzaamheden. De storing begon om kwart voor tien en was verholpen om vijf over twaalf.

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De storing in Veldhoven ontstond doordat bij graafwerkzaamheden een stroomkabel werd beschadigd. Hierdoor zaten een klein aantal adressen in postcodegebied 5509 zonder elektriciteit. De netbeheerder heeft het probleem inmiddels verholpen.

De stroomstoring duurde ruim twee uur en werd eerder opgelost dan de verwachte eindtijd van twee uur vanmiddag. Volgens de netbeheerder ging het om minder dan 25 getroffen adressen.

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