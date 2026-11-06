Kinderen zetten Deurne in de schijnwerpers met lichtprojecties

Kinderen uit Deurne hebben tekeningen gemaakt van plekken waar ze trots op zijn. Eind november en begin december worden deze levensgroot geprojecteerd in vijf dorpen van de gemeente.

Gevonden voor jou

Basisschoolkinderen uit de verschillende dorpen in de gemeente Deurne hebben hun creativiteit ingezet om tekeningen te maken van bijzondere plekken en herkenbare gebouwen. Dit project is onderdeel van de viering van 100 jaar gemeente Deurne en biedt een kleurrijke kijk op wat de jongste generatie belangrijk vindt in hun omgeving.

De tekeningen worden eind november en begin december letterlijk in de schijnwerpers gezet. Met grote lichtprojecties reizen ze langs Vlierden, Liessel, Helenaveen, Neerkant en Deurne. Hier verschijnen de kunstwerken levensgroot en kleurrijk op verschillende locaties. Bezoekers kunnen bekende plekken herkennen of misschien zelfs de tekening van hun eigen (klein)kind zien.

Locaties en tijden

De lichtprojecties zijn iedere avond van 18.30 tot 22.00 uur te bewonderen op de volgende plekken:

Van 25 tot en met 28 november in Vlierden op de parkeerplaats bij Pastoriestraat 23, tegenover de kerk. Daarna van 29 november tot en met 2 december in Liessel bij Sporthal De Smeltkroes aan de Mgr. Berkvensstraat 82. Vervolgens van 3 tot en met 6 december in Helenaveen bij De Gouden Helm aan de Oude Peelstraat 3. Van 7 tot en met 10 december is Neerkant aan de beurt, bij de Sint Willibrorduskerk aan de Dorpsstraat 31. Tot slot zijn de projecties van 11 tot en met 14 december te zien in Deurne bij Beekman & Beekman aan de Markt 9.

Jubileumjaar

Het project maakt deel uit van het jubileumjaar ‘Samen maken we onze gemeente’. De gemeente Deurne bestaat al 100 jaar en wordt gevormd door de mensen die er wonen en werken. Door de ogen van kinderen wordt nu een nieuwe kijk gegeven op wat hun omgeving bijzonder maakt en waar zij trots op zijn.