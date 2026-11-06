Coalitiepartijen: 'Enexis is onderdeel van de problemen op het stroomnet'
Coalitiepartijen VVD, PRO, SP, D66 en Lokaal Brabant hebben samen met CDA, Volt, 50PLUS en ChristenUnie-SGP harde woorden over netbeheerder Enexis. Volgens de partijen doet Enexis niet genoeg om de problemen op het overbelaste stroomnet op te lossen. Daarmee is Enexis onderdeel van het probleem geworden, vinden de partijen. De harde woorden staan in een voorstel op initiatief van D66 en de VVD waarmee Gedeputeerde Staten worden opgedragen om Enexis als aandeelhouder aan te spreken.
Het elektriciteitsnet raakt overbelast. Op drukke momenten kan het net de vraag naar elektriciteit nauwelijks meer aan. Enexis heeft als beheerder van het elektriciteitsnet een belangrijke rol bij het oplossen van de problemen op het stroomnet. Daarin laat het bedrijf flinke steken vallen, vinden de partijen. Ze hebben forse kritiek: "De conservatieve houding van Enexis in de complexe problematiek maakt dat zij onderdeel is geworden van het probleem."
Zo hekelen ze dat er ondanks de hoge nood nog altijd tienduizenden woningen en duizenden bedrijven in Brabant niet aangesloten kunnen worden door Enexis. Daarnaast zijn ze ontevreden over de stappen terug die Enexis zet in de warmtetransitie.
Elektrische warmtepompen overbodig
Zo werd de oprichting van een provinciaal warmtenet in Overijssel (wat Brabant zelf ook wil) afgelopen zomer stilgelegd doordat Enexis zich terugtrok uit het project. Een warmtenet kan helpen het stroomnet te ontlasten, bijvoorbeeld omdat elektrische warmtepompen overbodig zijn.
Ook verloopt het opzetten van energiehubs, tijdelijke energieopwek en gezamenlijke contracten van grootgebruikers moeizaam.
Aanspreken
De partijen willen dat de provincie alle middelen uit de Brabantse Aanpak Netcongestie inzet voor concrete maatregelen. Daarbij worden netbewust bouwen, netbewust laden, batterijopslag en tijdelijke opwek als voorbeelden genoemd. De partijen vragen ook om urgentie bij problemen op het stroomnet die woningbouw in de weg zitten.
Als grootste aandeelhouder van Enexis moet de provincie de zorgen van Provinciale Staten overbrengen aan de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van Enexis. Als het aan de kritische partijen ligt spreekt de provincie Enexis samen met gemeenten aan en moet het college "alle mogelijke maatregelen nemen die het noodzakelijk acht om het gewenste effect te bereiken in samenwerking met Enexis".
Gedeputeerde Energie Bas Maes (SP) ziet het voorstal als een steun in de rug: "Enexis is soms ook gewoon de brenger van slecht nieuws, dat kan je niet altijd de boodschapper verwijten. Aan de andere kant herken ik de signalen die naar voren komen. Enexis mag af en toe wel een been bijtrekken. Ik ben blij met het signaal."
Het lukte Enexis niet om vrijdag een reactie te geven op vragen van Omroep Brabant.