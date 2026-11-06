Raadsdialogen in Vught op 19 november

Op donderdag 19 november worden in het Raadhuis van Vught twee raadsdialogen gehouden. De bijeenkomsten beginnen om acht uur ’s avonds.

Gevonden voor jou

De raadsdialogen vinden plaats in de Commissiekamer van het Raadhuis aan het Leeuwensteinplein 5. Tijdens deze openbare vergaderingen worden belangrijke onderwerpen besproken.

Programma Duurzame Hulpverlening

Het eerste onderwerp op de agenda is het programma Duurzame Hulpverlening. De gemeenteraad krijgt een toelichting op de diagnostische analyse en het conceptontwerp van het Stevig Lokaal Team. Dit programma richt zich op verbetering van de hulpverlening in Vught. Raadsleden krijgen de kans om vragen te stellen en hun mening te geven over de eerste resultaten.

Nieuwe huisvestingsverordening

Om negen uur staat de huisvestingsverordening op de agenda. Door nieuwe landelijke regels moet het beleid rondom woningverdeling worden aangepast. Een deskundige legt uit wat deze veranderingen betekenen voor Vught. Ook hier kunnen raadsleden vragen stellen.

De vergaderingen zijn openbaar en iedereen is welkom om aanwezig te zijn. De conceptagenda en bijbehorende stukken zijn beschikbaar via de gemeentelijke kanalen.