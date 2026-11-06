Den Bosch krijgt meer openbare laadpunten

Om de groeiende vraag naar laadpunten voor elektrische auto's aan te pakken, werkt Den Bosch aan wijklaadplannen. Het eerste plan is voor De Groote Wielen, met ongeveer honderd locaties.

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Het aantal elektrische voertuigen neemt toe, en daarmee de behoefte aan laadpunten. Om hierop in te spelen, heeft de gemeente Den Bosch besloten wijklaadplannen op te stellen. Deze plannen geven per wijk aan waar de komende jaren openbare laadpunten kunnen worden geplaatst.

De Groote Wielen is de eerste wijk waarvoor een wijklaadplan is opgesteld. In dit plan staan ongeveer honderd mogelijke locaties voor laadpunten. De gemeente nodigt bewoners en werkenden in de buurt van de voorgestelde locaties uit om feedback te geven.

Meer wijken volgen

Naast De Groote Wielen werkt Den Bosch ook aan laadplannen voor andere wijken. Zo komen er plannen voor de Binnenstad en het Paleiskwartier. Hiermee wil de gemeente zorgen dat er overal voldoende laadpunten beschikbaar zijn.

De wijklaadplannen zijn openbaar en kunnen door iedereen worden ingezien. De gemeente vraagt om reacties op de locaties die in de plannen worden voorgesteld.