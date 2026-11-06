Den Bosch legt spelregels voor participatie vast

De gemeente Den Bosch heeft een participatieverordening opgesteld. Hierin staan de spelregels voor het betrekken van inwoners, ondernemers en organisaties bij plannen en besluiten. De gemeenteraad bespreekt de verordening op 8 december. Als deze wordt aangenomen, treden de nieuwe regels op 12 december in werking.

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Den Bosch wil inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties meer invloed geven op beleid en besluiten. De groei van de gemeente brengt uitdagingen met zich mee, zoals op het gebied van wonen, bereikbaarheid en zorg. Daarom heeft de gemeente een participatieverordening opgesteld met duidelijke afspraken over meedenken en meedoen.

De verordening maakt participatie een vast onderdeel van het proces. Inwoners krijgen niet alleen inspraak bij de voorbereiding van beleid, maar ook bij de uitvoering en evaluatie ervan. Zo wordt hun invloed groter en structureler. De gemeente wil daarnaast meer ruimte geven aan initiatieven uit de samenleving en onderzoekt hoe deze ondersteund kunnen worden.

Belangrijke afspraken

In de verordening staan afspraken over hoe de gemeente participatie organiseert. Zo wordt vooraf duidelijk gemaakt waar inwoners over kunnen meedenken, welke invloed zij hebben en wat er met hun inbreng gebeurt. Ook introduceert de gemeente het uitdaagrecht. Hiermee kunnen inwoners en organisaties voorstellen doen om bepaalde taken van de gemeente zelf uit te voeren als zij denken dat dit beter kan.

Grenzen aan participatie

Hoewel de gemeente participatie wil vergroten, is dit niet altijd mogelijk. Soms zijn keuzes beperkt door wetgeving, financiële kaders of eerdere besluiten. Ook betekent meedenken niet dat alle wensen kunnen worden overgenomen. De gemeente wil transparanter maken hoe belangen worden afgewogen en hoe inbreng wordt verwerkt in besluiten.

De gemeenteraad bespreekt de participatieverordening op 8 december. Als deze wordt aangenomen, gaan de nieuwe spelregels op 12 december in.