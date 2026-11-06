Intentieovereenkomst gebiedsontwikkeling Gijzenrooi ondertekend

Brabants Landschap, gemeente Geldrop-Mierlo en Genneper Hoeve werken samen aan de verdere ontwikkeling van Hoeve Gijzenrooi. De drie partijen hebben op woensdag 4 november een overeenkomst ondertekend om de mogelijkheden te onderzoeken.

Gevonden voor jou

Het gebied Gijzenrooi ligt tussen Geldrop-Mierlo en Eindhoven en staat bekend om zijn groene karakter. Het is een plek waar natuur, landschap en ontmoeting samenkomen. De plannen richten zich op behoud van het landschap en natuurinclusief beheer, waarbij rekening wordt gehouden met de natuurwaarden.

De Genneper Hoeve, die als nieuwe gebiedsbeheerder is aangewezen, wil een zogenaamd ontmoetingserf realiseren. Dit erf moet dienen als toegangspoort tot het gebied en biedt ruimte voor kleinschalige activiteiten en publieksinformatie. Bezoekers kunnen hier meer leren over de natuur en het landschap van Gijzenrooi.

Onderzoek naar haalbaarheid

De komende maanden gaan de betrokken partijen onderzoeken of de plannen haalbaar zijn. Daarbij wordt gekeken naar de praktische en financiële mogelijkheden. Het doel is om het landschap van Gijzenrooi robuuster te maken en tegelijkertijd de wensen van inwoners te behouden.

In het voorjaar van 2027 wordt besloten of er een officiële samenwerkingsovereenkomst komt.