Geen water Wilhelminalaan Reusel

In Reusel zitten bewoners van de Wilhelminalaan en omliggende straten zonder water. Dit duurt naar verwachting tot twee uur vanmiddag.

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Bewoners van meerdere straten in Reusel hebben te maken met een waterstoring. Het gaat om de Wilhelminalaan, De Hoeven, Denestraat en Hoevenbocht. De storing is gemeld bij de waterleverancier.

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Naar verwachting zal het probleem rond twee uur vanmiddag zijn opgelost. Tot die tijd moeten bewoners het zonder water doen.

Mensen die meer informatie willen, kunnen terecht op de website van Waterstoring. Daar worden updates over de situatie gedeeld.