Gratis RFID-beschermpasje bij gemeente Rucphen

Inwoners van Rucphen krijgen vanaf 9 november een gratis RFID-beschermpasje bij het ophalen van een rijbewijs, identiteitsbewijs of paspoort.

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De gemeente Rucphen biedt vanaf maandag 9 november gratis RFID-beschermpasjes aan. Deze zijn bedoeld om chips in paspoorten, identiteitsbewijzen of betaalpassen beter te beschermen tegen draadloos uitlezen. De pasjes zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.

RFID staat voor Radio Frequency Identification, een techniek waarmee informatie op een chip draadloos kan worden gelezen. Het beschermpasje blokkeert dit uitlezen op korte afstand. Door het pasje in je portemonnee te bewaren, kunnen meerdere pasjes tegelijk worden afgeschermd.

Hoe werkt het?

Het beschermpasje biedt extra bescherming tegen skimmen, fraude en gegevensdiefstal, maar geeft geen volledige garantie. De werking kan variëren afhankelijk van het type pasje en hoe het wordt gebruikt. Inwoners kunnen bij de balie van de gemeente vragen naar het beschermpasje wanneer zij een rijbewijs, identiteitsbewijs of paspoort ophalen.

De pasjes worden gratis verstrekt bij de balie van de gemeente Rucphen vanaf maandag 9 november. Het aanbod geldt zolang er voorraad is.