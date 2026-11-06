Optisport blijft sportaccommodaties Moerdijk exploiteren

Optisport blijft vanaf 2027 de sportaccommodaties in Klundert en Zevenbergen beheren. De gemeente Moerdijk heeft het bedrijf op 6 november definitief gekozen als exploitant. De samenwerking loopt vijf jaar en omvat ook plannen voor nieuwbouw en renovatie.

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Optisport blijft verantwoordelijk voor MFA De Niervaert in Klundert en zwembad en sporthal De Bosselaar in Zevenbergen. Het bedrijf beheert deze locaties al en kwam opnieuw als beste uit de aanbestedingsprocedure. De keuze is gemaakt op basis van kwaliteit, maatschappelijke meerwaarde en de aanpak van toekomstige ontwikkelingen.

Nieuwbouw en renovatie

In Klundert wordt de komende jaren gewerkt aan de nieuwbouw van MFA De Niervaert. Het complex wordt gefaseerd gebouwd, zodat activiteiten zoveel mogelijk doorgaan. Optisport heeft een plan opgesteld om deze overgang soepel te laten verlopen. Daarnaast onderzoekt de gemeente de toekomst van zwembad De Bosselaar in Zevenbergen. Als de gemeenteraad instemt met renovatie en verduurzaming, krijgt Optisport een rol bij de begeleiding van gebruikers.

Samenwerking met verenigingen

De sportaccommodaties in Moerdijk hebben een belangrijke maatschappelijke functie. Jaarlijks maken duizenden inwoners gebruik van de faciliteiten. De gemeente en Optisport willen de locaties verder ontwikkelen als plekken voor sport, beweging en ontmoeting. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan doelgroepen voor wie sporten minder vanzelfsprekend is.

Flexibiliteit voor de toekomst

De samenwerking met Optisport duurt vijf jaar en sluit aan bij het coalitieakkoord van de gemeente Moerdijk. Hierin wordt onderzocht of een gemeentelijk sportbedrijf kan worden opgericht. Door deze termijn blijft er ruimte voor toekomstige keuzes in het beleid.