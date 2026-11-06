Inwoners Moerdijk denken mee over toekomst zwembad

Ruim 1.300 inwoners van Moerdijk hebben meegedacht over de toekomst van buitenbad De Bosselaar in Zevenbergen. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor een raadsvoorstel dat in 2027 wordt besproken.

Gevonden voor jou

In augustus en september hebben 1.388 inwoners van de gemeente Moerdijk een vragenlijst ingevuld over buitenbad De Bosselaar in Zevenbergen. Het onderzoek toont aan dat een zwembad dichtbij huis, goed onderhoud en verwarmd zwemwater belangrijk zijn voor de inwoners. De gemeente verwerkt deze input in een raadsvoorstel over de toekomst van het zwembad.

De gemeenteraad bespreekt het voorstel in het eerste kwartaal van 2027. Tijdens de commissievergadering kunnen inwoners inspreken. Vervolgens wordt er in de raadsvergadering een besluit genomen over de toekomst van het zwembad.

Wat vinden inwoners belangrijk?

Uit het onderzoek blijkt dat 60 procent van de deelnemers het zwembad wel eens bezoekt. De ligging speelt hierbij een grote rol: 89 procent van de bezoekers kiest voor De Bosselaar vanwege de korte reistijd. Vooral gezinnen maken veel gebruik van het zwembad. Zij gaan vaak met kinderen naar het buitenbad.

Toiletten, kleedruimtes en douches krijgen minder goede beoordelingen. Daarnaast willen veel deelnemers ruimere openingstijden bij mooi weer en verwarmd zwemwater. Meer dan de helft van de deelnemers geeft aan vaker te komen als het water verwarmd wordt. Een deel is bereid hiervoor meer te betalen.

Voorzieningen voor de toekomst

Inwoners konden ook aangeven welke faciliteiten ze in de toekomst graag zien. Een bad om banen te zwemmen staat bovenaan met 48 procent. Schaduwplekken en een glijbaan zijn eveneens populair. Verder is gevraagd naar een aparte horecagelegenheid die ook buiten het badseizoen open is. Een kwart van de deelnemers geeft aan hier gebruik van te willen maken, terwijl 48 procent dit misschien overweegt.

De onderzoeksresultaten helpen de gemeente bij het opstellen van verschillende scenario’s voor het raadsvoorstel. Het uiteindelijke besluit over het zwembad wordt volgend jaar genomen.