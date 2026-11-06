Stroomstoring in Roosendaal

In Roosendaal is sinds vanmiddag kort na tweeën een stroomstoring gaande. Volgens de netbeheerder wordt de storing naar verwachting rond kwart over zes opgelost.

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Het is nog niet bekend hoeveel adressen door de storing zijn getroffen. De problemen spelen in een deel van postcodegebied 4707.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen in de regio, is bezig met het verhelpen van de storing.