Expositie OudRoze te zien in Helmond

Op het Piet Blomplein in Helmond is tot en met 20 november de expositie OudRoze te zien. Deze tentoonstelling toont foto’s van 19 lhbtiq+ ouderen die hun persoonlijke verhalen delen.

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De expositie OudRoze is sinds 30 oktober te bekijken op het Piet Blomplein in Helmond. Het gaat om foto’s van 19 mensen van 70 jaar en ouder die tot de lhbtiq+-gemeenschap behoren. Zij vertellen over hun ervaringen met liefde, opgroeien en het vinden van acceptatie.

De tentoonstelling richt zich op hoe het was om 50 jaar geleden openlijk homo, lesbisch, bi of transgender te zijn. Ook wordt stilgestaan bij de veranderingen die sindsdien hebben plaatsgevonden. Bij de foto’s zijn QR-codes geplaatst waarmee bezoekers delen van interviews kunnen beluisteren.

Helmond haalt OudRoze binnen

De expositie is naar Helmond gehaald door Stichting Regenbooggedachte in samenwerking met de gemeente. Het doel is om aandacht te vragen voor acceptatie en zichtbaarheid van lhbtiq+-ouderen. De officiële opening vond eerder plaats.

De tentoonstelling is nog tot en met 20 november te bezoeken op het Piet Blomplein. Bezoekers kunnen meer leren over de persoonlijke verhalen van de afgebeelde ouderen en het belang van inclusie.