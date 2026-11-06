Poëzieavond 'Licht & Donker' in Oss op 18 november

Op woensdag 18 november organiseert het Poëzie Podium Oss een culturele avond in de Groene Engel. Het evenement 'Tussen de Schuifdeuren – Licht & Donker' biedt poëzie, spoken word, verhalen, performances en live muziek.

Gevonden voor jou

Het Poëzie Podium Oss (PPO) presenteert een nieuwe editie van het podium 'Tussen de Schuifdeuren' in het cultuurlokaal van de Groene Engel. De avond staat in het teken van het thema 'Licht & Donker', dat aansluit bij een tentoonstelling in Museum Jan Cunen.

Het thema verkent de contrasten tussen licht en donker. Licht kan troost bieden, maar ook verblinden. Donker roept soms angst op, maar kan ook rustgevend zijn. Verschillende dichters en performers, waaronder Harold van der Heijden uit Bernheze en stadsdichter Loek van Laarhoven uit Oss, dragen gedichten en verhalen voor.

Muziek en presentatie

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door TurtleBack Lane, een droompopband uit Oss. De band bestaat uit PPO-dichter Eke Zoll en voormalig stadsdichter Michel Nierop. De presentatie van de avond is in handen van Richard van der Horst en Vital Meij.

De avond begint om acht uur ’s avonds in de Groene Engel aan de Kruisstraat in Oss. De toegang is gratis, en bezoekers kunnen rekenen op een inspirerende mix van cultuur en muziek.