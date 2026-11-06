Werkzaamheden rond ETZ starten maandag

Maandag 9 november begint de gemeente Tilburg met werkzaamheden rond het ETZ. Het gaat om aanpassingen aan de verkeerssituatie bij het ziekenhuis, het Kinder- en Jongerencentrum Leijpark en de Professor van Buchemlaan. De maatregelen moeten zorgen voor meer verkeersveiligheid en een betere bereikbaarheid. Het werk duurt tot begin februari 2027.

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De gemeente Tilburg voert verschillende aanpassingen uit in het gebied rond het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). Zo worden de in- en uitritten van het ziekenhuis aangepast en komt er een verbeterd parkeerterrein. Ook de kiss & ride-zone krijgt een opknapbeurt.

Bij het Kinder- en Jongerencentrum Leijpark (KJCL) worden extra parkeerplaatsen aangelegd. Verder vinden werkzaamheden plaats aan de Professor van Buchemlaan, een belangrijke toegangsweg in het gebied.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Het werk duurt tot begin februari 2027. Gedurende deze periode kunnen weggebruikers te maken krijgen met tijdelijke verkeersmaatregelen en aangepaste routes. Bezoekers en omwonenden worden gevraagd hiermee rekening te houden.

Het ETZ en het KJCL blijven tijdens de werkzaamheden altijd bereikbaar.