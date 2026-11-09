Tessa's koekjes vliegen de deur uit, maar een bakkerij heeft ze (nog) niet

Voor een lekker koekje hoef je in Veldhoven niet naar de bakker. Je kunt ook gewoon bij Tessa Buzing langsgaan. Zij verkoopt haar zelfgebakken koekjes vanuit een kast die buiten bij de stoep staat. En dat blijkt een succes, want sommige klanten rijden er zelfs drie kwartier voor. Op drukke weken bakt Tessa wel 350 koekjes. Toch hoopt ze ooit haar kast te kunnen verruilen voor een echte winkel.

Inmiddels heeft ze van die hobby iets groters gemaakt. Onder de naam The Cookies Club verkoopt ze zelfgebakken koekjes in allerlei smaken. Daarvoor hoeven klanten niet eens bij haar aan te bellen, want de koekjes liggen in een speciale kast buiten bij de stoep.

De liefde voor bakken zit er bij Tessa al van jongs af aan in. Als kind stond ze het liefst in de keuken, ook wanneer ze met vriendinnen had afgesproken. "Als mijn moeder vroeg wat we gingen doen, zei ik altijd: 'Mogen we iets bakken?'", herinnert ze zich.

En de keuze is ruim. "Ik heb allerlei verschillende smaken, van speculoos tot praliné met Kinder en natuurlijk ook gewoon chocolate chip", vertelt Tessa.

Driehonderd koekjes per week

Met al die verschillende smaken heeft Tessa haar handen behoorlijk vol. Vooral wanneer het druk is, draait de oven overuren. "Mijn maximum is ongeveer driehonderd koekjes per week. Als het echt druk is, kan ik er soms wel 350 aan."

Om haar koekjes onder de aandacht te brengen, maakt ze ook filmpjes voor TikTok. Daar laat ze zien wat ze allemaal bakt. En dat levert haar klanten op die niet alleen uit Veldhoven komen. "Er is iemand hier geweest die echt drie kwartier had gereden om mijn koekjes te komen halen", vertelt ze.

Van koekjeskast naar bakkerij

Hoewel Tessa voorlopig haar koekjes vanuit de kast op de stoep verkoopt, droomt ze van een volgende stap. Het liefst zou ze ooit een eigen bakkerij openen. "Ik hoop een eigen winkeltje te beginnen en dan een bakkerijtje te hebben, hier ergens in de buurt of in een andere stad."

En misschien zien we haar ooit nog eens terug op televisie bij de bakcompetitie Heel Holland Bakt. Al heeft ze daarvoor naar eigen zeggen nog wat oefening nodig. "Voor nu hou ik het nog even bij koekjes. Taarten bakken zal ik nog even moeten oefenen, want daar ben ik nog niet zo goed in."