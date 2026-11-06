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Stroomstoring in Roosendaal, herstel duurt tot vanavond

Aangepast

De melding van een stroomstoring in Roosendaal is ingetrokken door de netbeheerder. Het is niet duidelijk of en wanneer de storing daadwerkelijk voorbij is.

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De storing had betrekking op een deel van postcodegebied 4707 in Roosendaal. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio, haalde de melding van de website. Het aantal getroffen adressen blijft onbekend.

De melding werd oorspronkelijk geplaatst om kwart voor drie vanmiddag. Er is geen verdere informatie gedeeld over de oorzaak of omvang van de storing.

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