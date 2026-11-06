Voor miljoenen gekocht, maar vakantiepark van Gillis blijkt een puinhoop

Ruim drie miljoen euro neertellen voor een vakantiepark en vervolgens ontdekken dat de huisjes van binnen compleet zijn gesloopt. Het overkomt twee ondernemers die het voormalige vakantiepark van Peter Gillis in Valkenswaard hebben gekocht. Omdat ze het park vóór de veiling niet konden bezichtigen, wisten ze niet wat ze te wachten stond. Nu blijken de chalets vol schimmel te zitten en deels ontmanteld te zijn. En dat terwijl de nieuwe eigenaren volgend jaar al open willen.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

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