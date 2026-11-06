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Stroomstoring in Roosendaal: herstel verwacht rond zes uur
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In Roosendaal is sinds vanmiddag een stroomstoring. De storing begon om vijf voor twee en treft een deel van postcodegebied 4707. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond zes uur vanavond is opgelost.
De netbeheerder, het bedrijf dat kabels en leidingen voor stroom en gas beheert, werkt op dit moment aan het herstellen van de storing. Hoeveel adressen zonder stroom zitten, is nog niet bekend.
De storing treft een deel van postcodegebied 4707 in Roosendaal. Naar verwachting is de elektriciteit uiterlijk rond zes uur vanavond weer beschikbaar.
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