Devin Haen speelt met Jong Oranje tegen Denemarken

Devin Haen van Willem II is geselecteerd voor Jong Oranje. Hij speelt in november met de Nederlandse beloftenploeg twee wedstrijden tegen Jong Denemarken, met een EK-ticket als inzet.

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De bondscoach van Jong Oranje, Michael Reiziger, heeft Devin Haen opnieuw opgenomen in de selectie. De Tilburgse spits maakt zich op voor een belangrijke tweeluik in de strijd om een plek op het EK.

De eerste wedstrijd tegen Jong Denemarken vindt plaats op donderdag 13 november. Jong Oranje speelt de return op zondag 16 november in Almere. Het team dat deze tweeluik wint, mag naar het EK in Roemenië en Georgië.

Devin Haen, die uitkomt voor Willem II, heeft al eerder zijn waarde bewezen voor Jong Oranje. Zijn selectie onderstreept zijn rol binnen het team en biedt hem de kans om opnieuw bij te dragen aan het succes van de Nederlandse beloftenploeg.