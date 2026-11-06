Advertentie
8 minuten tot aan de OK: artsen ETZ vrezen voor veiligheid bij bevallingen
Als er tijdens een bevalling iets misgaat, kan iedere minuut tellen. Juist daarom slaan artsen en verpleegkundigen van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg alarm. Door een verbouwing en een tekort aan verpleegkundigen duurt het vervoer van de verlosafdeling naar de operatiekamer straks geen anderhalve minuut meer, maar acht minuten. Zorgmedewerkers vrezen voor de veiligheid van moeders en baby's en hebben hun zorgen aan de ziekenhuisleiding kenbaar gemaakt.
Meer zien van Brabant Vandaag?
Brabant Vandaag is dagelijks te zien om 17.30 uur op Omroep Brabant.
De volledige uitzendingen zijn gratis en zonder account te zien op videodienst Brabant+.
Hier lees je alle verhalen uit Brabant Vandaag.
Advertentie
Advertentie