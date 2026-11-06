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BRABANT VANDAAG

8 minuten tot aan de OK: artsen ETZ vrezen voor veiligheid bij bevallingen

Als er tijdens een bevalling iets misgaat, kan iedere minuut tellen. Juist daarom slaan artsen en verpleegkundigen van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg alarm. Door een verbouwing en een tekort aan verpleegkundigen duurt het vervoer van de verlosafdeling naar de operatiekamer straks geen anderhalve minuut meer, maar acht minuten. Zorgmedewerkers vrezen voor de veiligheid van moeders en baby's en hebben hun zorgen aan de ziekenhuisleiding kenbaar gemaakt. 

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

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