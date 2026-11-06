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BRABANT VANDAAG

Sekswerkers in Eindhoven belanden op zwarte lijst na huurachterstand

In Eindhoven wordt een zwarte lijst bijgehouden van vrouwen die als sekswerker werken. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Op de lijst staan vrouwen die de huur van het raam waarachter ze werken niet of niet volledig hebben betaald. Maar wat betekent het voor de vrouwen als hun naam op zo'n lijst terechtkomt? 

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

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