Rookbommen gevonden bij stadion FC Dordrecht voor duel met NAC

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is vrijdagmiddag in actie gekomen bij het stadion van FC Dordrecht. Vrijdagavond speelt NAC een competitiewedstrijd in Dordrecht. Na onderzoek bleek dat er rookbommen in de buurt van het uitvak waren gelegd. Volgens een woordvoerder van de Bredase club is het vuurwerk niet afkomstig van NAC-supporters, maar de politie weet nog niet wie er verantwoordelijk is.

Na de vondst van het vuurwerk bij het M-Scores Stadion werd de politie gebeld. Daarna kwam de EOD, die vaststelde dat het om rookbommen gaat. “Er is direct een onderzoek ingesteld en vervolgens vuurwerk veiliggesteld. Daarnaast werd er een zoektocht gestart of het om meer plekken bij het stadion ging”, zegt een woordvoerder van de politie.

Hij wil niet zeggen of de politie door deze vondst extra agenten inzet. “De focus gaat nu vooral op dit incident. Een risico-inschatting is door de lokale driehoek al eerder gemaakt en wordt weer tegen het licht gehouden. Maar wij zullen niet hardop delen als er dingen veranderen.” In die driehoek overleggen de burgemeester, de politie en het Openbaar Ministerie over de veiligheid.

Beladen duel

Het duel met NAC is beladen onder een groep supporters. Zo werd ruim twee jaar geleden een supporterscafé van NAC beklad. Burgemeester Paul Depla weigerde daarna een groep supporters van FC Dordrecht toe te laten.

De wedstrijd vanavond om 20.00 uur gaat gewoon door. Er zijn verschillende maatregelen genomen. Zo mogen NAC-supporters alleen met een buscombi naar Dordrecht: ze reizen samen in georganiseerde bussen. In het centrum van Dordrecht en bij het uitvak hangen uit voorzorg beveiligingscamera’s.

Middenstip gestolen

De middenstip werd eerder deze week uit het stadion gestolen door NAC-aanhangers. Of ze iets met het rookbommen te maken hebben, neemt de politie mee in het onderzoek. NAC zelf geeft aan informatie te hebben dat het niet door eigen supporters bij het stadion is neergelegd.