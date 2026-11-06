Zwaar vuurwerk gevonden bij stadion FC Dordrecht voor duel met NAC

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is vrijdagmiddag in actie gekomen bij het stadion van FC Dordrecht na de vondst van zwaar vuurwerk. Vrijdagavond speelt NAC daar, maar de club wil pas reageren als de feiten bekend zijn. “NAC staat in nauw contact met FC Dordrecht en de veiligheidspartners aldaar”, zegt een woordvoerder.

Na de vondst van het vuurwerk bij het M-Scores Stadion werd de politie gebeld. Daarna kwam de EOD. “Er is direct onderzoek ingesteld en vervolgens vuurwerk veiliggesteld. Daarnaast werd er een zoektocht gestart of het om meer plekken bij het stadion ging”, zegt een woordvoerder van de politie.

Hij wil niet zeggen of de politie door deze vondst extra agenten inzet. “De focus gaat nu vooral op dit incident. Een risico-inschatting is door de lokale driehoek al eerder gemaakt en wordt weer tegen het licht gehouden. Maar wij zullen niet hardop delen als er dingen veranderen.” In die driehoek overleggen de burgemeester, de politie en het Openbaar Ministerie over de veiligheid.

Beladen duel

Het duel met NAC is beladen onder een groep supporters. Zo werd ruim twee jaar geleden een supporterscafé van NAC beklad. Burgemeester Paul Depla weigerde daarna een groep supporters van FC Dordrecht toe te laten.

Voor de wedstrijd van vrijdagavond, die om 20.00 uur begint, zijn verschillende maatregelen genomen. Zo mogen NAC-supporters alleen met een buscombi naar Dordrecht: ze reizen samen in georganiseerde bussen. In het centrum van Dordrecht en bij het uitvak hangen uit voorzorg beveiligingscamera’s.

Middenstip gestolen

Ook is de middenstip uit het stadion gestolen. Of NAC-supporters iets met het vuurwerk te maken hebben, neemt de politie mee in het onderzoek. NAC wil tijdens het onderzoek niets zeggen.