Vrijwilligers in Oss worden bedankt op speciale avond

Vrijwilligers uit Oss worden op vrijdag 11 december bedankt tijdens een feestelijke avond in theater De Lievekamp. De gemeente organiseert deze avond om inwoners die zich inzetten voor anderen te waarderen. Ook wordt de Vrijwilliger van het Jaar 2026 bekendgemaakt.

Gevonden voor jou

De gemeente Oss organiseert jaarlijks een speciale avond om vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Dit jaar vindt de bedankavond plaats op vrijdag 11 december in theater De Lievekamp. Vrijwilligers spelen volgens de gemeente een belangrijke rol in het versterken van de verbondenheid in de wijken en dorpen.

Een hoogtepunt van de avond is de bekendmaking van de Vrijwilliger van het Jaar 2026. Vier vrijwilligers ontvangen vooraf een Gouden Oogappel, een prijs voor hun bijzondere bijdrage aan de gemeenschap. Eén van hen wordt uitgeroepen tot Vrijwilliger van het Jaar en mag een geldbedrag van 250 euro schenken aan een organisatie naar keuze.

Avond vol muziek en ontmoetingen

Het programma begint om half acht ’s avonds met koffie en thee. Om kwart over acht start het officiële gedeelte in de theaterzaal. Naast de prijsuitreiking is er een interactieve muziekvoorstelling van De Pianobazen, met humor en verzoeknummers. Na afloop kunnen vrijwilligers elkaar ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.