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Politie vindt twee tassen met illegaal vuurwerk in huis in Etten-Leur

Aangepast
Archieffoto: Karin Kamp.
Archieffoto: Karin Kamp.

De politie heeft in een huis in Etten-Leur twee tassen met illegaal vuurwerk gevonden. Een minderjarige is verdachte in de zaak. Het vuurwerk is in beslag genomen en wordt vernietigd, meldt de politie vrijdagmiddag.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Agenten gingen op 28 oktober met een machtiging het huis binnen en vonden daar het vuurwerk. De minderjarige verdachte was op dat moment in het huis. De verdachte is op het politiebureau verhoord en blijft verdachte in de zaak.

Gevaar voor buren
De politie waarschuwt voor zwaar vuurwerk in huizen. Dat kan zorgen voor gevaarlijke situaties, voor de bewoners en voor de buren.

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