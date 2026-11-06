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Stroomstoring treft minder dan 100 adressen in Tilburg

In Tilburg zitten sinds vanmiddag minder dan 100 adressen zonder stroom door een storing. De netbeheerder is bezig met herstelwerkzaamheden en verwacht de storing rond half zeven vanavond te hebben opgelost.

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De stroomstoring in Tilburg begon vandaag rond twintig voor twee. Een deel van postcodegebied 5041 is getroffen. De oorzaak van de storing is nog niet bekend; de netbeheerder onderzoekt wat er is misgegaan.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de stroomkabels in de regio, geeft aan dat de storing naar verwachting rond half zeven vanavond verholpen is.

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Enexis storingen en onderhoud

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