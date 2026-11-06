Politie onderzoekt 'verdachte' en 'nare' situatie in bosje in Zeeland

De politie heeft in het buitengebied aan de Rustvenseweg in Zeeland 'iets' gevonden in 'nare' en 'verdachte' omstandigheden'. Het gebied is sinds de nacht van donderdag op vrijdag afgezet voor onderzoek.

Wat de politie precies heeft gevonden, is niet bekend. De politie wil daar voorlopig nog geen uitspraken over doen.

De politie is met speurhonden het bosgebied aan het doorzoeken. Ook medewerkers van de Forensische Opsporing en Nederlands Forensisch Instituut (NFI) doen onderzoek.

Vrijdagmiddag is het onderzoek nog altijd bezig. Het hele bos is afgezet. Op verschillende plekken staan agenten die mensen tegenhouden en terugsturen.