Fontys mogelijk naar Interpolisgebouw: 'Gesprekken over verkoop zijn bezig'

Over een paar jaar dient het markante Interpolis gebouw aan de Spoorlaan in Tilburg misschien wel als schoolgebouw voor Fontys. Die scholengemeenschap heeft het 92 meter hoge gebouw in haar vizier. Fontys hoopt alle opleidingen die nu op Stappegoor in Tilburg zitten, te verhuizen.

Het gebouw is in 1996 in gebruik genomen door Interpolis en sinds 2005 in het beheer van Achmea. Maar omdat nu lang niet alle kantoorruimten gebruikt worden, ziet Fontys zijn kans schoon. De gesprekken over een gedeeltelijke aankoop van de kantoorruimte zijn al bezig.

Over een tijd verhuist Fontys Stappegoor naar het centrum. Alleen de circusopleiding verhuist niet mee. Dat schrijft de onderwijsinstelling op zijn site . Op dit moment kijkt Fontys niet naar andere gebouwen. Het Interpolisgebouw heeft de sterke voorkeur.

De tuin blijft

De school moet komen in de kantoorruimtes in het lagere deel van het gebouw rondom de Interpolistoren. De Interpolistuin blijft bestaan en wordt door iedereen samen gebruikt. Volgens een woordvoerder wordt de tuin een belangrijk onderdeel van de campus.

De plannen zijn nog niet definitief. Het is namelijk nog niet duidelijk of Fontys Stappegoor echt gaat verlaten. Fontys heeft al meerdere gesprekken gevoerd met Achmea over de mogelijke aankoop van het gebouw. De komende tijd gaan ze samen onderzoeken of het gebouw geschikt is voor onderwijs. Ook kijken ze wat er allemaal nodig is om het gebouw hiervoor te gebruiken.

Gevolgen voor omgeving

Daarnaast wordt gekeken naar de gevolgen voor de omgeving. Fontys gaat hierover in gesprek met verschillende betrokkenen en onderzoekt welke vergunningen nodig zijn.

Niet alle opleidingen gaan mee naar het Interpolisgebouw. Alleen de opleidingen die nu op Stappegoor zitten, komen er. De circusopleiding verhuist niet mee. Fontys zoekt samen met de gemeente Tilburg naar een andere plek voor deze opleiding.