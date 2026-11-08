Een zwembad, sauna en zes slaapkamers: Waalwijks landhuis staat te koop

Aan de rand van Waalwijk, vlakbij de Loonse en Drunense duinen, staat een landhuis van 634 vierkante meter te koop. Niek woont er al ruim twintig jaar met zijn gezin. “Als ik erdoorheen loop, voelt het helemaal niet groot. We hebben er juist heel gezellige ruimtes van gemaakt. Je voelt je hier meteen thuis."

Celine van Haaren Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Niek viel meteen voor het huis toen hij het in 2005 voor het eerst zag, en maakte het daarna helemaal naar eigen smaak. "We hebben het eigenlijk drie keer verbouwd." De grootste verbouwing was in 2018, toen de hele binnenkant op de schop ging met hulp van een interieurontwerper. "Met haar hulp hebben we ervoor gezorgd dat de ruimtes heel gezellig aanvoelen”, vertelt hij. Niek en zijn vrouw hebben vier kinderen, en er woonde vijftien jaar lang een au pair in huis. Daar was ruimte genoeg voor. Boven zijn zes slaapkamers. De masterbedroom heeft een eigen badkamer en balkon, en op de bovenste verdieping zit naast een slaapkamer en badkamer zelfs een tweede keuken. Beneden kwam er een tweede televisiekamer bij, zodat de kinderen hun eigen plek hadden om te gamen en films te kijken. "Zo had iedereen zijn eigen gebeuren. We hebben hier intens geleefd."

Het indoor zwembad (foto: Christie's International Real Estate)

Eigen sauna

Naast de keuken geeft een taatsdeur toegang tot het inpandige zwembad, met sauna. Juist in de winter was dat de fijnste plek van het huis, vindt Niek. "Op zondag met een lekker wijntje bij de sauna zitten, vooral als het buiten koud is. Dat is echt fantastisch. Maar ik geniet ook heel erg van de tuin.” Die werd aangelegd door een tuinarchitect en ligt bijna de hele dag in de zon. "'s Ochtends zit je aan de voorkant en vanaf een uur of twaalf tot 's avonds laat in de tuin.” Volgens Niek kun je hier ook prima uit de voeten als je van gezelligheid houdt. Zo gaven ze er regelmatig feestjes. Dankzij de overdekte buitenkeuken met heaters kan dat het hele jaar rond.

De buitenkeuken (foto: Christie's International Real Estate)

Op het terrein zat vroeger een grote manege. Die is er niet meer, maar de stal staat er nog. Daarachter begint de natuur. "Je loopt zo de duinen in, langs de vennen. En als het sneeuwt, is het hier helemaal een sprookje.” Heerlijke plek

Dat het nu toch te koop staat, heeft een simpele reden. Hun jongste zoon vertrekt volgend jaar. "Er komt een andere fase in je leven. Ik wil niet met z'n tweeën in zo'n groot huis wonen." Waar ze naartoe gaan, weten ze nog niet. "We vinden Waalwijk een heerlijke plek. Het zal met pijn in ons hart zijn dat we dit fijne huis verlaten."

De keuken (foto: Christie's International Real Estate)











Hij weet wel precies wie hij hier graag ziet komen. "Mezelf, 25 jaar geleden. Een dertiger of veertiger met een groot gezin, die ruimte, gezelligheid en privacy zoekt, maar toch dicht bij het centrum wil wonen. Daar is dit het perfecte huis voor.” De vraagprijs voor het landhuis bedraagt 2.985.000 euro. Het perceel is 5.806 vierkante meter groot en er kan nog ruim 2.500 vierkante meter grond bij worden gekocht.